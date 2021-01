La cantante boricua pasó al micrófono tras la presentación de Lady Gaga, el mensaje en español de Jennifer López durante la posesión de Joe Biden.

En una posesión bastante mediática, dos estrellas casi le roban la atención a Joe Biden.

Se trata de Lady Gaga, quien cantó el himno nacional, y J Lo, quien complementó la posesión cantando This Land is Your Land, America the Beautiful y Let's Get Loud.

Los dos primeros temas son clásicos estadounidenses, mientras que la última es una de sus canciones icónicas.

Ya en el Super Bowl de 2020, López aprovechó para dar un mensaje político pro-inmigración.

Esta vez ocurrió algo similar cuando, al final de su canción, dio un pequeño mensaje en español.

Recordemos que cerca del 40% de la población estadounidense es de herencia latina, así que este gesto tenía un importante trasfondo político.

“Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”, gritó emocionada J Lo.

Esta fue la presentación de Jennifer López durante la posesión de Biden.

El mensaje en español de Jennifer López durante la posesión de Joe Biden

Vea aquí más información de Colombia y el mundo

Encuentre todavía más de Publimetro en Google News, aquí