En días pasados, una historia de Instagram de Luisa Fernanda W causó revuelo.

En ella, decía que su tatuaje con la firma de Fabio Legarda, 'Lega', no era dedicado a él, sino que significaba "Legado".

Sin embargo, en las redes sociales todo queda registrado y muchos recordaban cuando ella contó que se había tatuado en honor a su novio fallecido.

Aun así, Luisa se molestó fuertemente cuando la confrontaron en sus redes.

Aunque terminó por aceptarlo, lo sucedido la enojó bastante.

“Con ustedes no se puede tocar este tema con respeto. El tatuaje me lo hice por él y por muchas otras razones, el significado es tan grande, tan mío, pero esto hoy vuelve y me deja una enseñanza, nunca más volver a hablar del tema públicamente”, explicó.

También, le aseguró a sus seguidores que no contestaría más preguntas al respecto.

En la segunda imagen de la siguiente publicación podrá ver la respuesta de Luisa cuando la confrontaron.

La dura respuesta de Luisa Fernanda W para quienes la confrontaron por negar tatuaje de Legarda

