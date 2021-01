En redes se habla de una confesión de Carolina Cruz sobre Lincoln Palomeque que dejó a más de uno frío.

La presentadora tiene una de las relaciones más estables de la pantalla chica.

Además, ha formado un hermoso hogar que dentro de poco se complementará con la llegada de un nuevo hijo.

Por eso, muchos de sus seguidores le preguntan por su llegada al altar.

Y para dejar las cosas bien claras, Carolina contó en una de sus historias que no piensa en el matrimonio.

"No me quita el sueño el matrimonio y nunca me lo ha quitado", aseguró.

Así que, quienes quieren verla vestida de blanco, tal vez nunca lo hagan.

La confesión de Carolina Cruz sobre Lincoln Palomeque que dejó a más de uno frío

