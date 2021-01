Dojo Netflix: conviértase en un sensei del streaming

Para ser un sensei del streaming se requiere de esfuerzo, disciplina y mucha concentración. Por eso, hoy le vamos a compartir todos los secretos y trucos para dominar el arte de maratonear en Netflix, ¡sin importar si es un Cobra Kai o un Miyagi-Do!

Hacks Cobra Kai:

Golpee primero, golpee fuerte y sin piedad: No permita que nadie se meta con su Netflix. Si es un verdadero Cobra Kai evite posibles "intrusos" yendo a "Cuenta", haga clic en "Cerrar sesión en todos los dispositivos" y haga clic en el botón para confirmar la desactivación.

La derrota no existe en este Dojo: Disfrute de sus títulos favoritos incluso sin WIFI. La falta de conexión no es excusa para no ver la tercera temporada de Cobra Kai. Puede descargar los episodios y verlos donde quiera. En la aplicación de Netflix en su dispositivo móvil, seleccione el título que quiere descargar. En la página de descripción, haga clic en el icono de descargas (el icono aparecerá junto a cada episodio disponible). Una vez que el título haya completado la descarga, podrá acceder a él desde la sección "Mis descargas".

Cobra Kai se trata de ser rudo. Si quiere ser la persona más ruda de Netflix, debe dominar todos los movimientos y conocer los atajos desde su computador. Memorícelos y no deje que nadie lo derrote:

F activará la pantalla completa; Esc lo sacará de allí.

activará la pantalla completa; lo sacará de allí.

PgDn hace una pausa; PgUp se usa para continuar la reproducción

hace una pausa; se usa para continuar la reproducción

La tecla espacio también se usa para pausar y reproducir

también se usa para pausar y reproducir

Mayús + flecha derecha se usa para adelantar rápidamente

se usa para adelantar rápidamente

Con Shift + flecha izquierda podrá retroceder

Captura de pantalla

Hacks Miyagi-Do:

Regla N° 1: El karate es solo para defenderse: Para evitar una pelea a la hora de decidir qué ver y tener que recurrir a sus movimientos de karate, muéstrele a su compañero de Netflix que pueden llegar a un punto medio y buscar el contenido no solo por los títulos, sino también por el nombre de sus actores, directores, por el país o el idioma de origen del título, etc. Miyagi-Do estaría orgulloso… y recuerde la regla N° 2: Primero tiene que aprender la regla número 1.

Encerado para tener el mejor perfil del Dojo: Agréguele un poco de brillo a su perfil de Netflix. Personalice su perfil iniciando sesión, luego vaya a Netflix.com/EditProfiles, seleccione el perfil que desea actualizar y luego, siéntase libre de editar su nombre e imagen de perfil con sus personajes favoritos o los diferentes Dojos de la serie. Hay distintas variedades de cera… o personajes de diferentes títulos…

No olvide la técnica de lavado de ventanas y no deje huella: Si desea mantener en secreto sus títulos favoritos, puede borrar su actividad. Seleccione el perfil que desea editar y haga clic en la opción "Cuenta". En “Mi perfil”, seleccione “Actividad de Visualización” y en la página “Actividad de (su nombre)”, haga clic en el ícono al lado del episodio o título que desea ocultar. También podrá ocultar todo el historial y listo, borrón y cuenta nueva.

Captura de pantalla

Encuentre más de PUBLIMETRO, aquí

Siga a Publimetro en Google News.