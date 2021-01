En sus redes sociales, Ricardo Quevedo se confesó respecto a que está medicándose, al parecer, por un problema mental.

Aunque no especificó de qué se trata, aseguró que está empezando a sentirse mejor.

"Ya estoy muchísimo mejor, mucho más enfocado y mucho más tranquilo. Hasta ando más sonriente y todo (gracias al medicamento jajajaja)".

También habló de las consecuencias de este problema, muy relacionado a equivocaciones:

"Hoy me escapé para pensar en todo lo que me ha pasado, en gran parte a raíz de eso. Toda la gente con la que la he cagado. Todos los errores que he cometido. Tantas discusiones innecesarias, tantas batallas que no merecían importancia".

