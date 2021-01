El tema surgió en redes sociales, donde hay supuestos chats entre él y otras mujeres, actor de La red social es señalado de canibalismo y su exesposa asegura que "es un monstruo".

Armie Hammer (34) parece ser un actor como cualquier otro.

Conocido por producciones como Call Me By Your Name, The Social Network y El llanero solitario, Hammer hace parte de la élite de Hollwyood.

Sin embargo, en días recientes su nombre es noticia por una escalofriante revelación.

Varias mujeres han revelado conversaciones que han tenido con Hammer, quien al parecer tuvo varias relaciones extramaritales.

Con diferentes personas, supuestamente, habló sobre su gusto por la sangre, la carne humana y otras oscuras fantasías.

Elizabeth Chambers, su exesposa, habría dicho que las revelaciones la dejaron asqueada y horrorizada.

Según el Daily Mail, una fuente cercana a ella confirmó que sus palabras textuales eran que Hammer "es un monstruo".

Chambers se separó del actor alegando abuso psicológico y físico.

Así, no le sorprende que en realidad Armie Hammer pueda tener un secreto perturbador.

Entre las conversaciones que Hammer habría tenido con las mujeres denunciantes, hay frases como "soy 100% caníbal, me aterra admitirlo".

“Estoy pensando en tener tu corazón en mis manos y controlar cuándo late. Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Antes no lo había admitido. Corté el corazón de un animal vivo y me lo comí mientras estaba todavía caliente”, le dijo a una de las mujeres.

También, en sus redes sociales más de una vez ha compartido imágenes de carne cruda, animales muertos y similares.

En una entrevista confesó que el personaje famoso con el que le gustaría cenar es el Marqués de Sade.

De igual manera, a otra mujer le dijo textualmente que quería "cortarle un dedo del pie" y tenerlo siempre con él.

Además, le dio a entender que quería tenerla de esclava, aunque ya tenía "varias".

Si bien no se han podido confirmar estas denuncias, las alertas se prendieron pues en Hollywood hay un largo historial de encubrimiento criminal entre celebridades.

Hasta el momento, el actor no se ha pronunciado.

Todo lo que sabemos hasta ahora de las acusaciones de canibalismo y abuso a Armie Hammer: pic.twitter.com/DAq0boYDM9 — Lilo (@HistorywithLilo) January 12, 2021

Esta no sería la primera vez que surgen oscuras historias de Hollywood.

Ya en el pasado de se ha hablado de los cultos que rodean a los millonarios de la meca del cine, que incluyen asesinatos, sacrificios, abusos y otros delitos que pasan impunes sin salir a la luz pública.

