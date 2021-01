La trágica muerte que se acerca en 'Pasión de gavilanes', y seguro, no se acuerda

Tal vez no se acuerda o nunca la ha visto, pero lo cierto es que hay una trágica muerte que se acerca en Pasión de gavilanes. Y sí, esto es un spoiler.

La novela de Caracol ya se encuentra en su recta final y dentro de pocas semanas presentará su desenlace.

Muchos están repitiendo la novela, mientras que otros la están viendo por primera vez, pero lo cierto, es que todos están a la expectativa sobre sus últimos capítulos.

Sin embargo, varios televidentes no recuerdan que se acerca una dolorosa muerte. Y si no lo quiere saber, es mejor que no siga leyendo la siguientes líneas.

Varios han sido los televidentes que han comentado que pronto será asesinado Armando.

Y esto sucederá cuando los Reyes, las Elizondo y los demás se den cuenta de lo ocurrido con Gabriela y Martín.

No obstante, los detalles exactos tendrá que verlos en los próximos días.

#PasiónDeGavilanes | Aunque fue orden suya mandar a matar a la mujer, Armando no evita llorar su pérdida. Conoce más en 👉https://t.co/I6jAI7SuyZ pic.twitter.com/NjCHhStQ2U — Caracol Televisión (@CaracolTV) September 15, 2020

