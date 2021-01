La modelo y presentadora contó con el apoyo de sus admiradores, Melina Ramírez se cansó de posar y le lanzó una indirecta a las agencias de modelaje y a los managers.

La presentadora es una de las más famosas en el país.

Luego de estar en RCN y en el Desafío de Caracol, Melina siguió dando de qué hablar y tiene una fructífera carrera en el modelaje.

Además, tuvo a su hijo Salvador y este año está más enamorada que nunca con el actor Juan Manuel Mendoza.

En sus redes, muchos la admiran por seguir adelante a pesar de los momentos difíciles.

Recientemente, Melina compartió algunas reflexiones respecto a lo que implica ser una figura visible en redes sociales y en la pantalla chica.

Así, contó que ahora le gustaba sonreír en sus fotos.

Algo tan sencillo por lo general no se ve en modelos famosas, tal como explicó Melina.

"Sentía que no me veía bien y como en todo lado me decían “debes” verte sexy en redes… pero saben que? Al carajo el verse sexy… Ahora amo sonreír en las fotos y más que verme “sexy o no” me encanta verme feliz, porque soy feliz", comentó.

Recientemente, Melina también le recordó a sus seguidores que no todo lo que se ve en redes sociales es lo que pasa en la vida real, y viceversa.

