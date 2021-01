El deportista y Melina Ramírez tomaron la decisión juntos, Mateo Carvajal explicó por qué no bautizó a su bebé, Salvador, y los creyentes se incomodaron.

En sus redes sociales, muchos le preguntan a Mateo Carvajal por su bebé.

Especialmente porque él y Melina terminaron su noviazgo oficialmente en 2019.

Así las cosas, entre los dos han tenido que repartirse entre los dos el tiempo con Salvador.

Recientemente, Mateo contó que no habían bautizado a Salvador porque no comparten la religión católica.

"No practicamos esa religión, y no sé, yo creo que uno no necesita consagrar a través del bautismo alguien para que Dios lo acepte, uno nace con Dios aquí, aparece todo el tiempo”, explicó en su cuenta de Instagram.

Esta respuesta fue replicada por una cuenta de farándula en dicha red social.

Allí, varios comentaron que esto no era correcto y que debía bautizarlo.

Sin embargo, la última palabra solo la tienen Melina Ramírez y él.

