El cantante se sinceró al respecto en sus redes, Jessi Uribe reveló el problema de salud que lo lleva a comer sin control.

A mediados de 2020, Jessi se sometió a una liposucción.

Esto, pues se sentía inconforme con su figura y estaba cansado de los comentarios.

No obstante, luego de la cirugía y habiendo hecho ejercicio, volvió a caer en sus viejos hábitos.

Lo que pocos saben, es que el cantante sufre de ansiedad.

Por esta razón come de manera descontrolada cuando le dan crisis, algo bastante común en quienes sufren de sobrepeso u obesidad.

Así las cosas, el cantante hizo un llamado a que lo entiendan.

Sobre todo porque hay personas que no se ponen en su lugar y lo critican sin piedad por su físico.

"Muchos me han escrito “Se perdió la platica”, pero esos no tienen ni idea de los que sufrimos de ansiedad. Los que me conocen saben que he sufrido mucho porque soy muy ansioso por la comida y siempre caigo. Arranco este año con 5 kilos de más después de mi operación tengo el reto de mejorar cada día y hoy arranca el cambio. No voy a echar para atrás algo que me ha costado tanto, Lo verán", escribió el cantante.

