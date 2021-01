Cansada, la actriz los expuso en sus redes sociales, Lina Tejeiro arremete contra La Red, programa de farándula de Caracol, y recibe apoyo de internautas.

Sin duda, la actriz es una de las más comentadas en redes sociales.

No solo ha sabido ganarse un lugar en la pantalla chica, sino que en sus perfiles sociales comparte bastante sobre su vida personal.

Recientemente, por ejemplo, mostró su nueva y lujosa casa, recibiendo felicitaciones y críticas por igual.

En su recuento de fin de año, el programa La Red la señaló como una de las que "más da de qué hablar".

Esto molestó a la actriz, quien les respondió que eran ellos quienes encontraban excusas para hablar de ella.

Por esta razón los expuso en sus redes sociales, donde anotó:

"No, no hacemos lo que sea por dar de qué hablar, ustedes inventan lo que sea por rating, yo voto porque ese programa de quinta, que no aporta nada bueno, se acabé, ¿Votamos?".

Al ver esto, más de 50.348 personas votaron en el Twitter de Lina Tejeiro.

Más de 87.4% de las personas estuvieron de acuerdo con que se acabara el programa.

El programa no le contestó nada de vuelta, pero quizás no volverá a hablar mucho de ella en el futuro.

Lina Tejeiro arremete contra La Red, programa de farándula de Caracol, y recibe apoyo de internautas

Quisieran que el programa La Red se acabe ? — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) December 31, 2020

