El padre de la exreina de belleza murió el 28 de diciembre tras complicaciones derivadas de su padecimiento de la COVID-19 y neumonía. "Es difícil decirte adiós, cuando tenías tantas ganas de vivir": el mensaje de Paola Turbay a su padre.

Tras el triste suceso, la exreina y empresaria publicó en su cuenta de Instagram varias fotos con su padre en sus mejores momentos, acompañado de un profundo mensaje, donde lo describía.

“Así te voy a recordar siempre: pensando, analizando, con tu sonrisa, tu inteligencia, tu elegancia y tu buen sentido del humor. Te lo gozabas todo, veías la grandeza en lo más pequeño y dejabas que la vida te sorprendiera a diario”, describió Turbay.

"Me enseñaste a cuestionar todo excepto la bondad de la gente, a ser inquieta y siempre curiosa. Me bajabas la fiebre con el calor de tus manos y me quitabas el dolor de barriga a las 2 de la mañana con tu guitarra y una canción que, creo, era invento tuyo, pues no la encuentro en internet", continuó diciendo.

"Es difícil decirte adiós, cuando tenías tantas ganas de vivir": el mensaje de Paola Turbay a su padre

Tras la publicación, miles de seguidores han enviado sus condolencias a la exreina de belleza, que tenía mucha fe de que su padre se recuperaría, como lo dejó ver en varias publicaciones, en las que además pedía que oraran por él.

Gabriel Turbay murió a los 72 años tras luchar contra esta enfermedad.

Con la frase "Buen viaje, cuídate y cuídanos", Turbay terminó la emotiva carta.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.