Ella dejó con la boca abierta a todos con su foto de fin de año. Melina Ramírez publica sugestiva foto con la que más de uno dijo que perdería el control.

La presentadora vive uno de sus días más felices debido a que está disfrutando a su hijo y de su nueva relación con Juan Manuel Mendoza.

Y vaya que se le nota la felicidad porque irradia buena energía y belleza en sus nuevos proyectos.

En esta ocasión, Melina posó en un sofá y mostró su espectacular cuerpo, el cual fue elogiado por sus seguidores en Instagram.

Más de uno dijo que era la "mujer más linda del mundo" y hasta que "perderían el control".

Melina Ramírez publica sugestiva foto y se ve muy bien en esta imagen:

Hace pocas semanas Melina había denunciado ciberacoso en sus redes.

“Trataba de no pararles bolas, pero fue tomando fuerza al punto que me empezaron a amenazar de muerte, que iban a atentar contra mi integridad física, que me iban a rayar como una cebra, un montón de cosas que no se alcanzan a imaginar”, contó Melina.

