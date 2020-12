La actriz, que protagonizó el papel de Norma Elizondo en Pasión de gavilanes se contagió en España y, luego, dio positivo en tres ocasiones. Danna García tiene problemas de memoria como secuela del coronavirus.

Danna García le contó a la Revista Vea que cuando al fin dio negativo se pudo reunir con su hijo, y que tras padecer la enfermedad le quedaron varias secuelas.

Estas tienen que ver con su memoria y su esposo la está ayudando con ejercicios, se lee en la entrevista.

“Se te va la memoria. Mi marido me hace tareas, me dice, ‘apréndete, todos los días, unos versos de un poema, y luego yo te los pregunto’. Me ha servido mucho, porque para grabar necesito buena memoria”, explicó la celebridad.

También contó que ha sentido vértigo en varias ocasiones, y que al principio esto le daba muy duro.

“Me caí con mi niño alzado, me fui de cara. Estás sentado en la silla y sientes que la vas a atravesar. Me duró mucho tiempo”, indicó.

Caída del pelo y resequedad extrema fueron otras de las secuelas que le dejó la COVID -19.

