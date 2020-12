VIDEO| Desgarrador testimonio de la madre de JBalvin sobre la depresión de su hijo preocupó a más de uno

Encuentre más abajo cuáles fueron las declaraciones de la madre de J Balvin sobre la depresión de su hijo que rompieron los corazones de los seguidores del artista.

Sin lugar a dudas, uno de los artistas más icónicos y que mejor ha representado a Colombia a nivel mundial en los últimos años. Con su música y talento, JBalvin ha conquistado millones de corazones.

Por eso, todo lo que gira en torno a su vida da de qué hablar y más cuando de su salud se trata. Y es que, infortunadamente, el artista ha sufrido de varios episodios de depresión, preocupando a varios.

Como dice su canción "Amarillo", del más reciente álbum "Colores", "Saben quién es Balvin, les presento a Jose". Ahorita, la faceta del cantante pasa a otro plano y las oraciones se unen para apoyarlo.

Según reveló su madre, en entrevista con La Red de Caracol Televisión, no ha sido un año fácil. Eso sí, también dio una luz de esperanza en torno a la solución que existe frente a esta depresión.

Video de la madre de J Balvin hablando sobre la depresión de su hijo

"Este es el momento más difícil que está viviendo Jose. Sin embargo, estuvo en los Grammy. Allí, habló su corazón porque en la mirada se le veía que el brillo no era igual. Las apariencias engañan. En medio de todo, esta depresión ha bendecido su vida. Hay padecimiento, tristeza, lágrimas de parte de él y de su familia, pero también hay mucha luz y mucho que agradecer. Hay gente que no tiene la oportunidad de ir a un psiquiatra. Yo tengo una fe y una esperanza más grande que el océano porque si está bien asistido, se toma su medicación, si no la suspende, las cosas van a fluir"

¡En los ojos de una madre! Alba Mery Balvin , la mamá de @JBalvin, ha sido testigo presencial de la tristeza y la ansiedad de su hijo.

La estrella que triunfa y llena estadios en el mundo, pero que también sufre una de enfermedad que ella califica como de las peores pic.twitter.com/BiBgsZiTcY — La Red Caracol (@LaRedCaracol) December 27, 2020

