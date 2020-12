"'Midnight Sky' habla de la necesidad de estar cerca de los que amamos": George Clooney

Corre el año de 2049. Augustine Lofthouse (George Clooney) es un científico retirado, cuyos años de gloria y reconocimiento ahora son lejanos recuerdos. Vive solo (o eso cree) en un laboratorio olvidado en el Ártico, con tecnología que le permite hacerse él mismo transfusiones de sangre y ganarle algo de tiempo al cáncer que padece.

No solo él vive su ocaso. La Tierra, como la conocemos, está inhabitada luego de una catástrofe sobre la que la película no da detalles, aunque sabemos que el aire ya no es respirable. Augustine se niega a irse con una de las últimas misiones que saca a los humanos fuera del planeta, resignado a su suerte.

Su afán, más que ganarle la carrera al cáncer, es el de contactar a una misión espacial que busca regresar a la Tierra luego de investigar un planeta potencialmente habitable, descubierto por Augustine, precisamente. Debe avisarles que nuestro planeta ya no es habitable y no tiene sentido que regresen. En esa misión también están ocurriendo diferentes historias, siendo la principal la de la astronauta Sully Rembshire (Felicity Jones), quien está embarazada.

Con la emotiva música original del ganador del Óscar Alexandre Desplat (Grand Hotel Budapest, The Curious Case of Benjamin Button), la película plantea una paradoja entre la necesidad de conservar la humanidad y el hecho de no tener dónde. Pero más que eso, siendo una película al estilo 'sci-fi' clásico, Midnight Sky se pregunta por el tiempo perdido, los lazos familiares que se desdibujan en la rutina y la lejana posibilidad de empezar de nuevo. Y no solo para "cuidar" otro planeta cuando este se arruine por nuestra culpa, sino en un sentido más personal, cuando buscamos recuperar las relaciones con las personas que nos podrían faltar un día, incluso si ese alguien somos nosotros mismos. En la historia, es Augustine quien necesita reconectarse con su pasado, no solo por sus seres queridos, sino por él mismo.

"Cuando empezamos a hablar de esta película, hablamos de lo que el hombre es capaz de hacerle a la humanidad, y pensamos en darle a Netflix esa visión; toda la rabia, el odio, las cosas que ocurren en nuestra vida y cómo todo eso se refleja en que, en 30 años, si continuamos negando el Cambio climático, por ejemplo, podríamos estar como se ve en la película. Podríamos arruinarlo todo", comentó Clooney en una rueda de prensa para varios medios, incluido PUBLIMETRO.

Tal como cuenta el actor y director, esta visión apocalíptica resultó ser casi una premonición: "cuando terminamos de grabar comenzó la pandemia (risas) así que para mí fue claro que lo que la historia mostraba era nuestra necesidad de estar en casa, cerca de los que amamos, comunicándonos con ellos, y lo difícil que esto último puede llegar a ser de una manera u otra. Esa fue la idea, darnos cuenta que esto desafortunadamente puede suceder", señaló.

Una de las curiosidades de esta cinta es que Felicity Jones sí estaba embarazada en la vida real cuando grabó las escenas de su personaje. Antes de comenzar rodaje se enteró, y aunque para Clooney y el equipo fue una sorpresa, el guion se adaptó a su embarazo y resultó siendo uno de los detalles más conmovedores de toda la historia.

"Nos dimos cuenta que la mejor manera de hacer las cosas es no verlas como problemas", comentó Clooney. "Su bebé, a la larga, se convirtió en un personaje y todos giramos alrededor de él, protegiéndolos. Pensamos en incluir escenas donde se hablara del tema, y así fue como llegamos a la escena del ultrasonido. Ellos son astronautas esperando recibir una señal de la Tierra, pero la única señal que reciben es la que viene de adentro, de esa vida. Cuando uno ve eso, se responde la pregunta de si la humanidad vale la pena. Es una película que habla del arrepentimiento, como ven en mi personaje, aunque a la larga se redime. La redención es un tema que nos da esperanza, por eso siento que esta es una película esperanzadora.

Dato curioso: Midnight Sky se grabó en Islandia con temperaturas de hasta -40ºC y vientos de 100 km/h. La crítica ya la tiene entre sus opcionadas para competir por un Óscar.

Jones, por su parte, concuerda con su colega y agradece que le permitieran continuar en la historia a pesar de su embarazo. Además, hablar del sentido (y el milagro) de la vida concordaba con las preguntas que ella misma se estaba haciendo al enfrentar la maternidad: "Lo que siempre me gustó de esta película y este tema en particular es que tiene ese lado macro que hace las preguntas grandes, existencialistas; el significado de la vida y el por qué estamos aquí, las cosas que valoramos. Para mí, este es un drama muy íntimo acerca de la necesidad de crear conexiones con otros, habla acerca de la familia y de ser padres. Entonces el hecho de que pase de temas tan grandes a temas más específicos de forma fluida es la razón por la que decidí hacer la película. Así mismo me parece una película entretenida, con momentos de acción, y se volvió aún más relevante con la pandemia; se sintió como si hubiéramos empezado haciendo entretenimiento y resultáramos haciendo un documental".

Aunque para algunos críticos la cinta se tarda demasiado en desarrollar su punto y algunos saltos de tiempo y lugar pueden ser difíciles de seguir, para otros el corazón de la historia son los pequeños momentos que van hilando los temas que en los últimos minutos de la película brindan el punch, el mensaje último de un hombre moribundo en un planeta sin salvación.

