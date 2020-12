El rumor viene de días atrás en redes sociales, ¿Lina Tejeiro sale con un jugador de Santa Fe? La actriz se refirió al tema por primera vez.

Sin duda, la actriz es una de las más bellas de la farándula actual.

Por esta razón, no es extraño que muchos se pregunten con quién sale.

Luego de un par de relaciones muy comentadas que no prosperaron, más de una vez le han preguntado quién es su nuevo amor.

En redes sociales surgió el rumor de que Lina Tejeiro sale con alguien de Santa Fe.

Sin embargo, más pronto que tarde la actriz se desligó de los comentarios que la ligaban con el equipo capitalino.

Además, los llamó "perdedores", luego del partido frente al América de Cali donde perdieron 3-0.

Así respondió en su cuenta de Twitter luego de que la increparan con el tema, "no me gustan los perdedores, yo tiro por lo alto, de la Champions no me bajo".

Este fue el intercambio de mensajes con otro tuitero.

