"'Soul' nos enseña que todo se consigue con esfuerzo y amor": Greeicy

Grandes artistas han prestado sus voces para varias cintas de Disney, y ahora el turno es para usted. El reto y la felicidad tienen que ser de un tamaño abismal, ¿no?

Para mí esto significa cumplir un sueño, y se trata de un sueño que tengo desde niña, cuando cantaba todos los temas de las películas de Disney. Y no se trata solamente de eso. Cuando empecé a desarrollar una carrera como actriz y cantante, yo seguía pensando en tener una oportunidad así de grande. Soñar no cuesta nada, y de repente, cuando menos lo esperas y lo imaginas, el mundo te sorprende. ¿Y saben qué es lo que me parece más curioso de cumplir esto? Que ocurrió en el 2020: un año en el que todo se veía imposible, inalcanzable.

La letra de esta canción es muy especial y conmovedora, y es que básicamente nos dice que la vida no es fácil, que es bastante dura, pero siempre nos da recompensas hermosas… una letra que le cae como anillo al dedo…

A mí no me ha tocado gratis, y no es que quiera hacerme la sufrida, para nada, es simplemente mi historia de vida, y en realidad, la historia de la mayoría de nosotros. Yo vengo de una familia muy humilde y jamás imaginé que iba a lograr tantas cosas en mi vida. Pero la respuesta está justamente en la película, y es que cuando tu alma encuentra esa gasolina que la motiva, la vida fluye y comienzas a cumplir tus sueños. Desde mi punto de vista, Soul es muy oportuna y necesaria para esta época. Y les quiero decir que no es solamente para los niños, es para ti, para mí, y para toda la familia.

“Luego de abrir los regalos de Navidad se van a Disney+ y ven esta película. Les prometo que llorarán y se irán con una gran reflexión”, Greeicy.

Ahora bien, ¿cómo lograron grabar este tema en medio de la pandemia?

En esta época nos tocó a Mike (Bahía) y a mí grabarnos desde la casa. Y sin esperarlo, llegó esta oportunidad, y lo que menos quería era quedar mal ante un monstruo como lo es Disney. Entonces, practiqué mil veces, y mil veces grabé mi voz para saber cómo sonaba. Y claro, al comienzo me estaba comiendo las uñas, pero poco a poco le fui cogiendo confianza, y al final, ya con el resultado, me dije a mí misma que había estado bien hacerlo en este momento, pues me tuve que enfrentar a una labor que jamás había hecho. Y no es que ahora sea una experta productora, para nada, pero aprendí algo nuevo y justamente eso es lo que nos dice la canción, y es que si lo sueñas, trabajas duro y le metes amor, de seguro, cada objetivo se cumplirá en tu vida y todo va a salir bien.

El video es igual de encantador que la canción, y conserva esa línea dulce a la que nos tiene acostumbrados Disney. ¿Cómo fue su filmación en medio de este caos?

Afortunadamente, cuando grabamos las imágenes ya nos estábamos moviendo un poquito más, entonces tuvimos la posibilidad de alquilar un estudio grande, aunque eso sí, trabajamos con menos manos por los temas de bioseguridad. La verdad es que se dio en un momento bastante bonito, porque la gente no estaba trabajando, y cuando más se necesitaba, llegó esta oportunidad. Además, ninguno de nosotros había trabajado con Disney antes, así que todos le metimos la garra y el amor. Hubo una energía muy linda alrededor, y creo que por eso las imágenes brillan.

En cuanto al resultado como tal, por si no lo han visto, se encontrarán conmigo disfrutando de pequeños, pero grandes placeres de la vida, como tomarse un té o un café con tranquilidad, asomarse a la ventana y disfrutar del paisaje, o acostarse en un parque y ver las nubes. Y al mismo tiempo, entrelazadas, aparecen imágenes de la película.

100 minutos dura Soul, que tiene como protagonista a Joe, un profesor al que le cambia la vida cuando logra su gran sueño: tocar en el mejor club de jazz de la ciudad.

