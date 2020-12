"'Holly Hobbie' nos habla del valor de la familia y de la amistad": Ruby Jay

¿Cómo podría definir esta producción en pocas palabras?

Para mí es una serie que nos habla del valor de la familia y de la amistad. Muchas veces, sobre todo en la adolescencia, nos hemos preguntado cuál es nuestro lugar en el mundo, y bueno, justamente, en esos instantes, nuestros seres más queridos se han convertido en nuestros guías y en la respuesta correcta a aquella pregunta.

¿Conocía el mundo de Holly Hobbie antes de llegar a la serie?

Sinceramente, no. Recuerdo que solo fue hasta cuando obtuve la audición que me decidí a buscar más sobre este universo y me encontré con esta hermosa muñeca. Lo más curioso es que, más adelante, ya con el personaje en mis manos, mi tía me contó que tenía varias piezas de colección. En realidad, fue ella quien me empapó bastante en el tema. Creo que fue la mejor profesora que pude tener.

Usted es actriz, pero también cantante, y esta faceta está plasmada en la serie…

Sin duda. En ese sentido, creo que Holly y yo somos bastante similares porque amamos cantar y escribir. Y hablando en específico de Holly, ella es una chica que expresa a través de la canciones todas sus emociones, sus deseos. Además, siempre está luchando constantemente por cumplir su sueño de ser cantante. La verdad es que fue todo un honor cantar para Disney, y que mi voz haga parte del canal y de la serie.

Hablando en específico de Holly, ¿cómo definiría su personalidad?

Ella es una joven que disfruta de los pequeños placeres de la vida, es dulce, ama cantar y tiene muy claro que su familia y sus amigos valen oro. Además, es bastante soñadora, pero no se queda en eso, por el contrario, es una chica emprendedora y empoderada que no le teme a los retos y que hará hasta lo imposible por conseguir lo que quiere. Aunque eso sí, sin pasar por encima de nadie.

Adicional a eso, Holly es una chica que le encanta ayudar a los demás. Ella no puede ver a nadie en problemas porque se pone el “traje de heroína” e intenta sacarlos a todos de apuros. No siempre lo logra, pero sin duda, es una mujer comprometida con su comunidad.

Ha mencionado mucho a la familia y a los amigos de Holly en esta entrevista. ¿Quiénes son ellos?

Esta adolescente vive con su padre, Robert, sus hermanos Robbie y Heather, y finalmente, con su abuela Helen. Justamente, la serie comienza con el posible cierre del café de su abuela, y es entonces cuando los televidentes empiezan a conocer el espíritu bravío y luchador del que les hablaba antes. En cuanto a amigos, tengo que mencionarles a Amy, a quien ama con todo su corazón y que para ella es como una hermana.

A diferencia de los jóvenes de ahora, esta adolescente se encuentra un poco alejada de la tecnología…

Tal cual. Ella no necesita estar pendiente del celular para sentirse feliz, y creo que es una buena reflexión para aquellos jóvenes que se pierden del mundo por estar mirando una pantalla. Ese es otro aspecto en el que Holly y yo nos parecemos bastante. Claro, me encanta mirar Instagram, TikTok y Facebook, pero no me parece un gran plan pasármela en el celular 24/7.

Además de Holly, obviamente, ¿cuál es su serie favorita de Disney Channel?

Creo que, sin dudarlo, sería Liv y Maddie. La verdad es que amo la dinámica entre estos dos personajes, y además, tengo que confesarles que me encanta el estilo y la forma en la que actúa Dove Cameron. Yo crecí viendo esta serie, así que tengo muy buenos recuerdos en casa, frente al televisor, riéndome sin parar de las ocurrencias de todos los personajes.

¿Cómo será esta navidad para Ruby, teniendo en cuenta que todavía estamos conviviendo con el coronavirus?

Claro, esta pandemia no nos permitirá celebrar como estábamos esperando, pero creo que lo importante, más allá de los festejos, es estar vivos y poder estar cerca de nuestros seres queridos, así sea en reuniones pequeñas. Mi familia es amante de esta época, así que en casa nos encanta decorar hasta la esquina más pequeña. No tenemos planeado salir, nos quedaremos en nuestro hogar, cuidándonos, y eso es lo que también les recomiendo a ustedes.

10 episodios de media hora tiene la primera temporada de esta producción juvenil y familiar.

