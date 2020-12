'Diego Torres Sinfónico': un concierto navideño que podrá ver en TNT

Este viernes 18 de diciembre se estrenará para toda Latinoamérica Diego Torres Sinfónico, un concierto para celebrar este fin de año junto a toda la familia. La cita es por TNT, a las nueve y media de la noche.

Filmado en el Movistar Arena de Bogotá en diciembre de 2019, Diego Torres Sinfónico presenta versiones en español de conocidas canciones navideñas como Jingle Bells y All I Want for Christmas is You, así como los grandes éxitos de Diego como Color esperanza, Tratar de estar mejor y Un poquito.

Diego estará acompañado por Gusi, Jiggy Drama, Adriana Lucia, y Ela Taubert, quienes serán sus invitados especiales, todos ellos bajo la dirección musical del productor y compositor ganador del Grammy, Julio Reyes Copello.

