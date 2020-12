"No mostramos ISIS de manera romántica, lo mostramos como es": Cohen y Leshem, creadores de 'No Man's Land'

Una mujer joven muere en un atentado suicida. Su familia, enlutada, lo asume como parte del incesante conflicto en Siria, pero todo cambia cuando su hermano Antoine cree haberla visto con vida en las noticias. En una misión quijotesca, Antoine se irá a buscarla, incluso si eso significa entrar a un territorio ocupado por ISIS. En el camino se aliará con un grupo de mujeres kurdas de la resistencia, y se encontrará cara a cara con un conflicto mucho más complejo que el simple enfrentamiento entre dos partes. Esto fue lo que nos contaron los cineastas israelíes Amit Cohen y Ron Leshem.

Esta es una historia que quizás no se ha contado lo suficiente en la televisión mainstream, ¿cuál dirían que fue el mayor aprendizaje que les quedó al hacer esta serie?

Amit Cohen: fue difícil abordar este tema y lo sabíamos desde el inicio, pero igualmente quisimos arriesgarnos y lidiar con este fenómeno. El concepto general de la serie sí es el tema de la guerra, pero nosotros quisimos mostrarlo desde el lado de la gente que se une a estos grupos y no lo ven como algo negativo, solo han sido manipulados y manejados psicológicamente para sentir que tiene algo positivo y que la lucha vale la pena. No mostramos ISIS de una manera buena o romántica, lo mostramos como es. Vimos cómo es su vida. Cómo son sus amistades, cómo viven, sin intención de decir si son buenos o malos. La mayor lección que nos dejó es que realmente existe este término llamado 'la banalidad del mal', que se vio desde la época de los nazis y es que se vuelve costumbre o se vuelve normal hacer actos horribles y que es fácil caer en esta trampa. Y esto se mostró en el show; qué tan fácil es caer en estos grupos solo por tomar una mala decisión. Este es el gran mensaje que creemos que deja No Man’s Land, nadie está exento del mal.

Ron Leshem: desde un inicio sabíamos que queríamos escribir una historia de este tipo, es la mayor tragedia actual y hay un tema muy cercano a todos nosotros y es que la gente aún sigue contaminándose de malas ideas, de la guerra, del odio. Lo vemos reflejado hasta en la música y nos está afectando socialmente. Creamos una historia de familia, pero que al mismo tiempo pudiera mostrar ese lado del drama político de la guerra. Pero además del ángulo de las mujeres, porque a lo único que ISIS teme es ser asesinado por una mujer porque así no podrán llegar al cielo. La mayor lección fue darle muchos ángulos a la serie para que el espectador pueda entender y tomar alguna posición con la que mejor se sienta identificado según su realidad y percepción frente al tema.

¿Qué postura querían mostrar respecto a algunos gobiernos occidentales, ya que siempre han sido criticados en este ámbito?

Ron Leshem: Este es un drama familiar, es una historia de amor y de familia, pero sí tiene muchas críticas a los sistemas políticos porque desde ahí contamos el horrible año que fue 2014 y las malas decisiones que tomaron los gobiernos para ese momento. Muchos gobiernos europeos tenían intereses personales que la guerra continuara porque tenían miedo que la guerra terminara y los combatientes volvieran a sus territorios europeos. Pero más allá de esto, es esa posición egoísta de personas del común como nosotros, que solo nos tapamos los ojos y no hacemos nada frente a estos conflictos. La crítica que se muestra en la serie se hace de una manera más internacional, de personas del común pero de 10 nacionalidades distintas, con costumbres, lenguajes, religiones y culturas diferentes que muestran el conflicto desde diferentes perspectivas.

Amit Cohen: La crítica está allí y es muy contundente. Pero no solo mostramos esa parte de los políticos, de los espías. Es un show de terrorismo y espionaje, sí, pero también una historia de familia, de personas como nosotros para que los espectadores se puedan sentir más cercanos a la historia y poderse sentir emocionalmente igual que los personajes. Adaptamos esta historia dentro de un mundo geopolíticamente complicado, introduciendo nuestro punto de vista y nuestra crítica.

¿Hasta qué punto dirían que la serie se basó en el estilo de rodaje documental para darle más realismo a la historia?

Amit Cohen: Nosotros trabajamos por 10 años como periodistas, así que cubrimos muchas historias reales y de todos los eventos y acontecimientos que sucedieron, hay historias que no crees que pasan en la vida real, pero lo veíamos porque cubríamos la noticia. Nos entrevistábamos con personas que habían cometido ataques y conocimos su punto de vista. Así que de esta manera construimos la historia hiperrealista. Ya teníamos las noticias, lo que pasaba, el contexto. El momento y los hechos son reales, la historia es ficción.

Ron Leshem: Creo que la parte más bonita es lograr una historia de personas reales, con un corazón, con alma. Claro, dentro de un conflicto real. Pero queríamos que los espectadores sintieran una conexión con los actores. Así fuera en un lugar de guerra, pero su sensibilidad y su forma de pensar pudiera conectarse con quien ve la serie, así lográbamos verlo y sentirlo real.

5 capítulos tiene No man's land

Por el título de la serie nos llevamos la idea de que aquí, en realidad, las locaciones no importan tanto como el conflicto humano retratado, y en la mayoría de la historia no vemos muchos nombres específicos de locaciones, ¿fue intencional esta elección?

Amit Cohen: Me da mucha alegría saber que así lo sentiste y me encanta esta pregunta, porque desde el título hablamos que esta guerra civil no es solo de unos pocos, es algo de todos. Queríamos contar historias humanizadas a través de la historia y por eso mismo se habla de la tierra de nadie, de cruzar fronteras porque hoy en día ya no existen estas barreras, todos estamos conectados. A todos nos duele y todos vivimos la crisis de otros. Al comienzo de la serie Antoine se va en búsqueda de su hermana sin saber dónde está parado, cuál es la ciudad donde está, porque lo importante en la historia no es ese contexto geográfico, sino los lazos de familia. Esto hace que la historia y el tono de la serie sea más intrigante y más real.

Por 10 años viví en Israel y fui corresponsal en Palestina y tuve que vivir los peores momentos, bombardeos diarios. Una vez tuve que pasar la frontera militar y los soldados me dijeron 'no puedes pasar'. Luego vi una montaña pequeña y vi que todos estaban cruzando por allí. Ningún israelita tenía permitido pasar esa frontera pero realmente era dar un paso y ya. Pasé esa montañita y ya estaba en Palestina. Esa experiencia lo que me dejó es que no existen barreras más allá de las culturales, existen las mentales pero no hay barreras geográficas. Así que cuando nombramos esta serie No Man’s Land, mi primer recuerdo es aquella experiencia tan insignificante de pasar una montaña.

