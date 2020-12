Muchos quedaron con la boca abierta al saber que Luisa Fernanda W ha sufrido en silencio con un doloroso trastorno.

A través de un video, les contó a sus seguidores lo siguiente: "Yo tengo un déficit de atención muy bárbaro, si necesito concentrarme debo poner el mejor empeño".

Y agregó: "Es algo que es parte de mi ser, de mi personalidad, que no es grave, pero que sí genera ciertos sentimientos”.

Sin embargo, este trastorno le ha ayudado a superarse y ser mejor persona y profesional:

“Si me necesito concentrar debo poner mi mejor empeño y cuando me concentro lo hago de la mejor manera, es más, por eso me promovieron de un grado en bachillerato”.

La revelación completa la podrá ver a continuación:

Luisa Fernanda W ha sufrido en silencio con un doloroso trastorno

Encuentre más de PUBLIMETRO, aquí

Siga a Publimetro en Google News.