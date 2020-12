Además, reveló que por fin le llegó la respuesta del Vaticano, donde solicitaba retirarse el hábito. ¿De quién se trata? Padre Linero confesó que ya tiene novia.

Gran sorpresa se llevaron muchos cuando en septiembre del año 2019, que 'colgaría los hábitos' para seguir disfrutando su vida "como un ser humano común y corriente".

Esto lo hizo por medio de una carta que envió al Vaticano, pidiendo la dispensa de sus compromisos sacerdotales.

Desde entonces Alberto se encontraba esperando la respuesta por parte de las máximas autoridades eclesiásticas, sobre su solicitud de dejar de ser padre.

Pues ahora el padre ha sorprendido a muchos, al revelar que recibió la esperada respuesta, además de dar detalles de su vida amorosa.

Según comentó en Blu Radio, le concedieron su solitud y ahora sí dejará de ser sacerdote.

"Me llegó la carta del Papa Francisco y me concede la dispensa que había pedido hace año y medio (…) dice que sí acepta, me impone algunas libertades y me impone algunos compromisos", detalló.

Según reveló, entre las libertades que le fueron concedidas, puede contraer matrimonio.

A su vez, confesó que ahora puede hablar públicamente de que ya tiene pareja, aunque no dio detalles de quién sería ella.

"Tengo pareja, tengo una novia, así de simple y de claro (…) Yo no estoy enamorado, ahora estoy amando", expresó Liniero.

¿De quién se trata? Alberto Linero confesó que ya tiene novia.

