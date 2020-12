“Quise honrar a Selena”: Christian Serratos y el reto de meterse en la piel de la reina del Tex-Mex

La actriz estadounidense Christian Serratos ha trabajado desde muy joven en series infantiles y juveniles. Ahora, a sus 30 años, se identifica mejor que nadie con Selena Quintanilla, artista nacida en Estados Unidos de familia mexicana. Su cercanía con la historia de la cantante la llevaría a conseguir el papel, que es sin duda el lipsync más difícil de toda su carrera.

Pero meterse en la piel de esta artista, que inspiró a toda una generación de latinos, no era una tarea sencilla. Serratos, quien también tiene ascendencia mexicana, dice que Selena es un ídolo con una fanaticada a la que no podía defraudar. Al ser elegida para interpretarla en la serie sobre su vida, tenía que demostrar que conseguiría encarnar a la mujer que enamoró a todo un continente más allá del parecido físico.

La clave de esta actuación era enfocarse en el espíritu de esta cantante. Así lo describió Serratos durante una mesa redonda con varios periodistas de la región, entre esos PUBLIMETRO. "Lo que hace a las personas interesantes y las convierte en íconos es su complejidad. Todos somos criaturas complejas y ella no era diferente en ese sentido. Ella tenía una fuerza, una estrella que se notaba en los escenarios. Siempre vimos a una mujer fuerte y sexy que además era muy joven. Creo que a veces se nos olvida lo joven que ella era, así como el hecho de que también era una persona muy graciosa, que se permitía hacer bromas y ser ella misma sin reservas. Su espíritu es lo que la hacía hermosa, y eso fue en lo que yo me enfoqué".

En la serie, vemos a una Selena que desde pequeña comenzó a cantar con sus hermanos en la banda que se llamaría Selena y Los Dinos. Su padre, Abraham Quintanilla, se puso al frente de la agrupación y los llevó de escenario en escenario, convencido de que en su familia había talento a raudales. Para algunos fans de Selena es difícil ver cómo Abraham la sobreprotege, hecho que contrasta con la imagen de la poderosa cantante que muchos recordamos. Sin embargo, la segunda temporada de la serie promete mostrar algo de esa emancipación personal como parte de su imparable ascenso a la fama.

"Al crear el personaje comencé de ceros", cuenta Serratos, quien tenía un reto adicional. También, esta actriz debía ponerse al nivel de la película que se hizo sobre Selena en 1997, protagonizada por la estrella boricua Jennifer López. "Tengo mucho amor y respeto hacia la película que hizo Jennifer (López), he visto esa película tantas veces que sentí que de allí ya no aprendería nada nuevo (risas) porque la estudié desde pequeña con ojos de fanática. Pero para este papel investigué mucho sobre el dialecto de Selena, sus cambios mientras crecía, cómo cantaba, cómo cambiaron sus presentaciones a medida que llegaron los 80 y comenzó a bailar en escenario, luego la inspiró el flamenco, tuve que llevar cuentas de todo ello. Fue un reto muy divertido y una tarea bastante grande que no me tomé a la ligera”, cuenta.

De igual manera, Christian cuenta que parte del encanto de Selena es que "te hace sentir que es tu amiga, que puedes conectarte con ella como si fuera de tu familia". Con esto en mente, esta actriz agrega que quiso honrarla a ella, "a su espíritu, a su familia y sus fans".

Tex-Mex y el mundo en 'spanglish'

Christian Serratos también vivió la lucha de no ser "suficientemente mexicana ni suficientemente americana", como le decían a Selena. “Mi abuelo vino de México a Estados Unidos y mi abuela también quería que nosotros habláramos inglés", recuerda la actriz. Y es que en Selena, vemos a esta familia de artistas tocando en bodas, pequeños escenarios y, poco a poco, grandes tarimas también.

"Con mucha frecuencia no nos dan oportunidades como mexicanos nacidos en Estados Unidos, no nos ven lo suficiente en el mainstream", comenta. "Es un mundo muy caucásico, desafortunadamente. Tal vez por eso Abraham sabía que Selena y Los dinos se tenían que conectar primero con su gente y ganar su aceptación. Eso me pasó a mí porque también soy mexicoamericana, hubo veces donde mi lenguaje no era perfecto, y me perdí de oportunidades de interpretar a mi propia cultura en algunos roles. Es algo en lo que trabajo duro, porque también tengo una hija y quiero que ella sepa de dónde viene, cuál es su cultura y su lenguaje".

De igual manera, Serratos destaca que Selena hizo un esfuerzo enorme por brillar sin ceder a una industria que quería cambiarla y hacer de ella un producto del mundo con sello Tex-Mex: “hay que tener en cuenta que ella estaba en una época donde las mujeres que no fueran blancas tenían un poco más difícil el camino al éxito, pero siempre lo hizo todo con mucha gracia. La historia de una familia mexicana-americana es algo con lo que muchos nos podemos identificar, especialmente en Estados Unidos, donde tenemos una comunidad bastante grande y hay un dicho que me parece hermoso; ‘muchos no cruzamos la frontera, la frontera nos cruzó a nosotros’, hay muchas historias por contar, muchas personas que se verán reflejadas aquí, y esto es más importante que nunca en este momento”.