"Sí, pensé en abortar": presentadora de 'Noticias RCN' causó revuelo con una dura confesión

En redes, una presentadora de Noticias RCN causó revuelo con una dura confesión sobre su embarazo.

Se trata de Eva Rey, quien se confesó a través de sus redes.

Con una foto, la presentadora decidió mostrar cómo avanza su embarazo.

Pero, al mismo tiempo, Eva contó lo siguiente:

"Sí. Pensé en abortar. De hecho hubo un momento donde esa era la única opción posible en mi cabeza… Tengo 42. Mi relación dura casi lo mismo que mi embarazo".

También reveló que mientras muchas presentadoras estaban felices por ser mamás, ella sufría en silencio.

Y finalmente, agregó: “Tras días de angustia, de noches sin dormir y de días de no querer levantarme de la cama, ni hablar con nadie, decido no abortar. Y ahí está Lía… estoy feliz. He decidido ser mamá”.

