Epa Colombia conmovió a sus seguidores al revelar parte de su dura historia de vida.

Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, ha dado de qué hablar desde su repentina aparición en redes sociales.

Desde que publicó un peculiar video en el que demostraba su apoyo a la Selección Colombia, no ha parado de ser noticia.

La influencer ha sido tendencia en diferentes ocasiones y por grandes polémicas. Una de las más recordadas y graves acciones que ha hecho, fue cuando participó en la destrucción de una estación de TransMilenio. Hecho que por poco la deja en la cárcel.

Y aunque ha dejado ver parte de su vida en redes sociales, lo cierto es que poco se sabe sobre ella, de donde viene y su familia.

Recientemente Daneidy conmovió a más de un seguidor, todo por un video en el que reveló parte de su dura historia de vida.

Según detalló, viene de una familia de bajos recursos, que no le pudo dar estudios por falta de dinero, pero con sus sueños ha logrado estar donde se encuentra en estos momentos.

"Mi mamá no me pudo dar estudios, pero yo vi una oferta para estudiar en el Sena sobre entrenamiento deportivo. De allá me sacaron cuando empecé a ser Epa Colombia porque le daba mala imagen a la institución", comentó en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Además, manifestó que Epa Colombia es solo un personaje de entretenimiento, ya que "yo soy una vieja seria, tranquila, tímida y sencilla".

Finalmente envió un mensaje en el que invitó a sus seguidores a soñar.

"Nunca dejes de soñar porque el enemigo más grande que tenemos es el miedo", escribió en su publicación.

