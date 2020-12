Luego de insistentes preguntas decidió contar su experiencia, Luisa Fernanda W compartió foto amamantando para hablar de las dificultades de este proceso.

Recientemente, Luisa Fernanda W tuvo a su primer hijo, Máximo.

Luego de ello, muchas de sus seguidoras le han pedido más detalles sobre su experiencia.

Y es que más de una vez ella se ha mostrado muy abierta a contar momentos de su vida privada.

En redes, ella contó que había tenido un parto muy complicado, pero por vía natural.

Por esta razón, también le han preguntado por el proceso de amamantar.

Este proceso es diferente para cada mujer, y el de ella no ha sido fácil.

No obstante, asegura que ha hecho el esfuerzo de mantenerse fuerte para poder seguir haciéndolo.

Tal como menciona, no se debería juzgar a quienes deciden no hacerlo, pues no para todas es posible.

Esta fue su publicación.

Luisa Fernanda W compartió foto amamantando para hablar de las dificultades de este proceso

