Protagonista de ‘El señor de los cielos’ cayó en las drogas y preocupa a sus fanáticos

Muchos recuerdan la serie mexicana y con esta los actores que en ella participaron. Recordemos que El señor de los cielos tuvo gran popularidad a nivel internacional.

Uno de los personajes que más recuerdan es el de Aurelio Casillas, interpretado por Rafael Amaya, quien ha preocupado a sus seguidores.

¿La razón? Se dio a conocer que el famoso actor cayó en el consumo de drogas. Tanta sería su adicción que estuvo recluido en un centro de rehabilitación desde hace 4 meses, según han informado medio internacionales.

Fue el mimo Amaya el que dio a conocer su estado, quien reveló que antes de ingresar a rehabilitación, duró meses en países de Europa y Sur América, oculto en la soledad.

"Perdí mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, a mi trabajo. Poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas, viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber" relató el actor a la revista People en Español.

El artista también relató los duros momentos que pasó. Además, comentó que fue gracias a su familia y amigos que logró salir del abismo en el que se encontraba e ingresar a un centro de ayuda.

Para el día de hoy el actor se encuentra mucho mejor y terminando su proceso.

"Estoy profundamente agradecido con todas las personas y con Dios, que es el que tiene las riendas de mi vida y [las] ha tenido —solo que no me daba cuenta porque estaba anestesiado y no sentía nada", aseguró. "Con todas las bendiciones que se han presentado otra vez siento que renací. Tengo fe, tengo amor, esperanza, planes", manifestó.

