El primer episodio especial de 'Euphoria' tendrá un preestreno este 4 de diciembre

El primer episodio especial de la serie ganadora del Emmy, Euphoria, titulado Trouble Don't Last Always, tendrá un estreno anticipado en HBO GO hoy, viernes 4 de diciembre desde las 7:00 p.m. Luego de este preestreno, se podrá volver a ver en HBO el domingo 6 de diciembre a las 9:00 p.m., y continuará disponible en HBO GO y HBO On Demand.

El primer episodio especial sigue a Rue (interpretada por la ganadora del Emmy, Zendaya) luego de ser abandonada por Jules en la estación de tren y en una recaída, mientras celebra la Navidad. Jules (interpretada por Hunter Schafer) también aparecerá en el episodio.

Escrito y dirigido por el creador de la serie, Sam Levinson, el episodio también está protagonizado por Colman Domingo quien fue parte de la primera temporada.

El título y la fecha de emisión del segundo episodio se anunciarán próximamente. Ambos episodios especiales fueron producidos siguiendo los protocolos de prevención del COVID-19.

