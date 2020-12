Llegó mami Noel con un obsequio que nadie se lograba imaginar. El lujosísimo regalo que Karol G dará de aguinaldo a uno de sus seguidores.

No hay duda de que la cantante paisa se encuentra pasando por uno de sus mejores momentos de su carrera musical.

El éxito de la artista la ha llevado incluso a ser nominada a uno de los premios más importantes de la industria de la música, los Grammy.

Y cómo agradecimiento a sus fanáticos, quienes la han ayudado a tocar la cima, Karol anunció que dará un millonario regalo de navidad.

Por medio de su cuenta de Twitter, la intérprete reveló que le regalará una Jeepeta a uno de sus seguidores.

Me siento tan feliz y agradecida que estoy aquí pensando en que se me ocurre para regalar una Jeepeta entre todos mis Fans 🤔 Me ayudan? 🎅🏽🎄☃️ Llegó mami Noel !!!

— BICHOTA (@karolg) December 1, 2020