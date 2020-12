Para algunos incluso parece otra persona. La foto de Yina Calderón por la que dicen que se pasó con el Photoshop.

Parece que los fans de Yina solo la siguen para generar críticas de su vida. Eso se podría llegar a pensar al ver las innumerables críticas que suele recibir por parte de sus seguidores.

Así quedó demostrado recientemente, luego de que la influencer publicara una imagen que quiso usar para promocionar su música, pero con la que los internautas solo se fijaron en el exceso de Photoshop.

En la imagen, se puede ver no una, sino a dos Yina Calderón, con un particular look.

Para los fanáticos de la exprotagonista de novela hubo tanto exceso en los retoques digitales, que quedó como otra persona. Algunos incluso la comparan con Yuranis León

