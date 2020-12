Por un triste mensaje, Carolina Cruz ha sido tendencia en redes sociales

En sus redes, y por un triste mensaje, Carolina Cruz ha sido tendencia. ¿De qué se trata?

La presentadora es una de las más queridas de la pantalla chica.

Por eso, los televidentes siempre están pendientes de ella en sus redes.

Y fueron ellos mismos quienes se dieron cuenta de una triste publicación.

Se trata de una foto en la que Carolina se encuentra junto a su perro, que falleció durante este año.

El mensaje fue el que generó más tristeza entre sus seguidores:

"Más de 60 días sin ti, sin escuchar tus paticas al caminar, sin sentir tu nariz fría en mis pies, sin poder ver tu carita de felicidad y el movimiento de tu cola al alegrarte por sentirme llegar a casa.

Te amo pulga de mi vida. Hace unas semanas, Mati me dijo que estaba muy triste porque te habías ido al cielo y no venías a visitarlo… No supe qué decir".

