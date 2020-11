Le respondió muy a su estilo. ¡No se aguantó! Lina Tejeiro puso en su lugar a usuario que la trató de escandalosa.

Lina se dio a conocer en la farándula nacional gracias a las diferentes producciones de televisión en las que ha participado. Una de las más recordadas fue su participación en la recordada producción Padres e Hijos.

Su talento, carisma, personalidad y belleza han hecho que gran número de personas sigan su diario vivir.

Así se puede ver en redes sociales, ejemplo de esto es su cuenta de Instagram, donde suma más de siete millones de seguidores.

Y aunque gran número de internautas que la siguen en dicha red social lo hacen para estar al pendiente de detalles de su vida, hay algunos que lo hacen solo para criticar.

Así se pudo ver recientemente, donde en una de las publicaciones que la actriz realizó, uno de los usuarios la usó para tratarla mal por medio de los comentarios.

Al parecer, al seguidor no le gusta la personalidad de la artista, por lo que la trató de escandalosa. Además, aseguró que no pasaría la prueba para ser presentadora, a lo que Tejeriro no dudó en responder.

"Por eso soy actriz, no presentadora", manifestó Lina en tono de burla, poniendo en su lugar al usuario muy a su estilo.

¡No se aguantó! Lina Tejeiro puso en su lugar a usuario que la trató de escandalosa.

PARA MÁS INFORMACIÓN DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ.

Siga a Publimetro en Google News.