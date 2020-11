Luego de mucho tiempo guardando silencio, Melina Ramírez denuncia que ha sido víctima de ciberacoso y amenazas contra su vida.

Lastimosamente, en redes sociales hay personas que se esconden tras el teclado para herir a otros.

En esta ocasión hablamos de lo sucedido a Melina Ramírez, conocida por su trabajo en modelaje y por ser presentadora de diferentes programas en la televisión nacional.

En sus redes sociales la siguen millones de personas, y muchos conocieron de su relación con Mateo Carvajal.

Pues bien, una vez dicha relación llegó a su fin, a Melina la empezaron a acosar unas supuestas fanáticas.

Anteriormente, este grupo de jóvenes la admiraba y aplaudía cada cosa suya, pero de un tiempo para acá se convirtieron en enemigas y hasta inventaron chismes sobre su vida.

La cosa no paró ahí, y Melina recibió bastantes amenazas y acoso de estas mujeres.

Además, con frecuencia le dejan comentarios como que "ojalá le dé cáncer" y cosas similares.

“Trataba de no pararles bolas, pero fue tomando fuerza al punto que me empezaron a amenazar de muerte, que iban a atentar contra mi integridad física, que me iban a rayar como una cebra, un montón de cosas que no se alcanzan a imaginar”, contó Melina.

Este es su testimonio, que sus abogados le pidieron hacer público.

Melina Ramírez denuncia que ha sido víctima de ciberacoso y amenazas contra su vida

Vea aquí más información de Colombia y el mundo

Encuentre todavía más de Publimetro en Google News, aquí