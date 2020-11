"Siempre que haya historias, habrá periodismo": María Elvira Arango

Cuando alguien le dice: "7 años de Los informantes", ¿qué es lo primero que se le viene a la mente?

Mucho trabajo. Eso es lo primero que se me viene a la mente. La verdad es que es imposible que no salga una sonrisa porque son varios años. Además, también significa orgullo, porque todos sabemos que, actualmente, es muy difícil que un medio de comunicación o un programa periodístico cumpla un año más.

Los informantes tampoco se salvó de la pandemia. Sin embargo, los televidentes pudieron repetirse algunos capítulos, y finalmente, hace poco regresaron con una nueva temporada…

Al principio de la pandemia nos mandaron de vacaciones lo que más pudo el canal. Después, volvimos a trabajar, y volvimos a los consejos de redacción los lunes. Entonces, en ese momento, lo que empezamos a hacer fue, desde las casas, escribir los libretos y empezar a editar esas historias que teníamos guardadas. Unos tenían más, otros menos, pero todos teníamos relatos que ya habían sido grabados, pero que necesitaban ser armados. La verdad es que fue todo un reto grabar las voces, mandar los materiales a los editores, y que yo revisara e hiciera las correcciones, pero como a todo el mundo, nos tocó acostumbrarnos.

Y bueno, fue una felicidad saber que el canal nos daba el aval de lanzar las nuevas historias. Además, a la par con eso, también comenzamos a salir para grabar nuevas historias con todas las medidas de seguridad tanto para nosotros, como para los invitados. Lo cierto es que la vida sigue y tenemos que aprender a convivir con el virus.

"A medida que vamos sacando historias al aire, también vamos grabando otras. Eso quiere decir que nunca paramos", María Elvira Arango.

Un periodista está preparado para contar cualquier clase historia, pero como todo ser humano, tiene intereses y temas favoritos. ¿Cuáles son las historias que le gusta y quiere contar?

A mí interesan todos esos temas que afectan o tocan a la sociedad de alguna manera. Y con eso me refiero a los niños, el maltrato, las enfermedades, la discriminación, el racismo, el ingenio, etc. Lo bueno de Los informantes es que no encasilla a nadie, y todos hacemos las historias que queremos contar: a veces una tragedia, otras la creatividad de alguien, y hay varias que son grandes crónicas. Hacemos de todo un poquito, pero con buena reportería.

Los informantes ha contado cientos de historias, y muchas tienen su nombre y su apellido. ¿Tiene una favorita?

Siempre que me preguntes eso, te voy responder: "La que salga el próximo domingo". Y con eso quiero decir que si uno cree que la mejor historia es la que uno está haciendo, en esa se te va a ir la vida, a esa le entregarás todo. Así que, con ese pensamiento de tener siempre la mejor historia, pues finalmente, a todas le entregarás el 200%, y todas quedarán geniales. Creo que esa es la fórmula del éxito tanto para mí, como para mis compañeros de programa.

Ahora bien, ¿de dónde salen tantas historias?

El trabajo del periodista es buscar, y lo más difícil es buscar las historias. ¿Y dónde las buscas? Leyendo prensa nacional y regional, y leyendo todos los portales web habidos y por haber. También hay que hablar con la gente, preguntar. Además, estamos pendientes de las fechas importantes del país y del mundo. Aniversarios que nos dejaron marcados como Armero, el Palacio de Justicia o la muerte de Pablo Escobar. Entonces, a propósito de esas fechas, buscamos historias que no hayan salido a la luz, que nadie haya escuchado.

¿Cuál es el objetivo de este programa? ¿Qué quieren generar en el público?

Nosotros hacemos un trabajo muy juicioso y serio a la hora de buscar y seleccionar esos relatos que creemos que son interesantes y relevantes, y todo porque queremos que el televidente tenga algo en qué pensar. Nuestro objetivo es que al final de un nuevo episodio, el espectador reflexione, tenga una sonrisa, esté llorando o sienta ganas de ayudar.

¿Cómo ve a Los informantes en otros siete años?

Yo quisiera cumplir muchos más. Y es que siempre que haya historias, habrá periodismo. Y siempre que haya periodismo, habrá un espacio para este. Siete años son un montón, pero al mismo tiempo, no son nada. Tenemos la vida por delante para seguir contando, y yo me veo así, con un equipo robusto, serio y listo para contar, contar y contar. Yo sé que estaremos "vivitos y coleando".

333 programas emitidos y 999 historias contadas. Estos son los números que celebra Los informantes en un nuevo cumpleaños.

