"Para mí la música es placer, es dopamina": Manuel Turizo

¿Para quienes han estado un poco desconectados de los temas musicales, qué es La nota?

Se trata de mi nuevo sencillo junto a Myke Towers y Rauw Alejandro, y claro, lo primero que quiero pedirles es que le den una oportunidad y la escuchen. Quién quite y la agreguen a su playlist. En cuanto al tema como tal, considero que es un poco diferente a lo que venía haciendo Manuel Turizo en los últimos años. Para mí tiene un sonido más urbano, pero al mismo tiempo, más oscuro.

Y justamente, es tan diferente a lo anterior porque es la encargada de abrir lo que se viene con mi nuevo disco, Dopamina. Todo lo que se escuchó de Manuel en estos cuatro años está condensado en ADN, mi primer álbum, y ya es hora de empezar otro ciclo. Eso es justamente Dopamina, un álbum en el que expandí mis horizontes, así que los seguidores tendrán la oportunidad de escuchar una nueva faceta de mi música.

En ese sentido, ¿cómo viene ese álbum? ¿Qué sonidos experimentó?

Esta cuarentena me dio la oportunidad de encerrarme muchos meses en el estudio, y además, hacer una selección de temas con bastante calma. Así que hay canciones muy tropicales, urbanas y aquellas que tienen a ese Manuel Turizo de los primeros años, es decir, muy románticas y con una carga fuerte de despecho. Cuando me preguntan por el sonido solo puedo decir: se van a encontrar con muchos sabores.

Volviendo a La nota, ¿cómo nació esta canción? ¿Se dio en medio de esta locura?

Esta canción nació en mi última gira a Bolivia, en mi habitación de hotel junto a Julián Turizo, mi hermano y un sensei. Desde que la hicimos pensé que debía tener un rapero fuerte, como lo es Myke Towers, quien es uno de mis favoritos. Ya teniendo su voz se me vino a la mente la necesidad de contrarrestar el rapeo de Myke y la voz de Manuel Turizo, y para mí, eso lo podía hacer a la perfección Rauw. Lo cierto es que tuvimos este proyecto guardado durante bastante tiempo, la verdad es que estuvo en reposo durante esta cuarentena, esperando el momento apropiado para salir. Sinceramente, para mí este tema es perfecto para la pista de baile, e imaginaba que todos se la pudieran gozar de esa manera, sin embargo, no se dieron las cosas tal cual como quería, pero creo que su lanzamiento se dio en un instante más tranquilo.

"Aunque no era lo que esperaba, la cuarentena me permitió crear este disco con calma. Me dio la posibilidad de experimentar y escoger los temas con toda la tranquilidad", Manuel Turizo.