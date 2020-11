En redes, varios hablan del cuerpazo que ha conseguido Mónica Rodríguez este año. ¿Cuál es su secreto?

Mónica es una de las presentadoras más queridas de la pantalla chica.

Eso se nota en sus redes sociales, pues cada día tiene más seguidores.

En los últimos meses, en medio de la cuarentena, muchos comenzaron a notar que Mónica tenía su cuerpo más tonificado.

Y lo cierto es que durante este año la presentadora se ha puesto más juiciosa con el ejercicio.

De eso habló en una de sus últimas publicaciones en redes.

Allí afirmó que a pesar de que a veces siente pereza, ha sentido los cambios gracias a su convicción.

"Sí, a veces me da mucha pereza entrenar, pero he notado los grandes beneficios no solo físicos sino mentales. Insisto, es mi mejor manera de sacar basura de la cabeza y liberar estrés".

Muchos están sorprendidos con el cuerpazo que ha conseguido Mónica Rodríguez este año

Encuentre más de PUBLIMETRO, aquí

Siga a Publimetro en Google News.