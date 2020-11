En redes sociales se conoció la confesión de Jessi Uribe… ¿qué hizo quedar muy mal a Paola Jara?

La relación de Jessi y Paola siempre está generando comentarios.

La pareja ya está a punto de completar un año de relación, y por eso, muchos hasta han llegado a asegurar que ya se casaron y que lo hicieron a escondidas.

Jessi y Paola se han encargado de acabar con los rumores.

Y ahora, en redes sociales, Jessi volvió a hablar del tema.

Un seguidor volvió a preguntarle: “¿Es verdad que se casó?”, a lo que el cantante no dudó en responder: “Todavía no me he casado, con muchas ganas, pero ella no quiere todavía”.

Por supuesto, su revelación generó toda clase de comentarios.

Varios aseguraron que no quiere mucho compromiso.

En cambio, para otros, un año es muy pronto para casarse.

