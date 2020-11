Pilas, porque si no lo sabía… ¡Están usando el nombre y las fotos de Jéssica Cediel para una estafa amorosa!

Una incómoda situación está enfrentando Jéssica en redes sociales.

Y es que el nombre e imagen de la presentadora está siendo tomado por quienes considera "personas inescrupulosas" que no solo buscan dañar su reputación, sino engañar a los seguidores.

Para poder revertir la intención de sus detractores, la modelo de 38 años decidió pronunciarse en un video. Desde las redes sociales afirmó que no está en búsqueda de novio ni está trabajando en negocios de inversiones o páginas web. "No soy yo", aclaró.

Dividió la situación en dos puntos. La primera relacionada a los falsos negocios que están ofreciendo con su nombre e imagen. "Una cuestión de páginas… mentira, no soy yo. No caigan, no se dejen llevar".

La segunda problemática es por "una serie de perfiles falsos".

"Por ejemplo, dicen que estoy buscando novio o pidiendo dinero. Me han escrito de Estados Unidos, de Europa. Por favor, no caigan".

