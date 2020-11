"'Believe' es una reflexión sobre el sentido de la vida": Andrea Bocelli

¿Cuál es el mensaje espiritual de su nuevo álbum?

Ante todo, es una llamada al alma, una llamada a la meditación y a la reflexión sobre el sentido de la vida, sobre los dones que nos dio Dios y el universo.

Cuando grabó Amazing Grace, ¿no se transportó a ese momento cuando cantó solo en la Catedral de Milán en Italia, este año durante la Pascua de Resurrección?

La experiencia que tuve en Milán fue inolvidable, así que, sin duda, fue inevitable que ese recuerdo volviera con fuerza al grabar de nuevo este tema.

Sin embargo, ahora Amazing Grace cuenta con una colaboración. ¿Por qué eligió a Alison Krauss?

Porque esta joven cantante está muy cerca del razonamiento del espíritu. Sé que es una persona muy religiosa que está sumamente atenta a lo que le dice su alma, y por eso me pareció lindo y natural hacerlo, además de que tiene una hermosa voz.

¿Qué cualidades busca para una colaboración?

Pasión, ante todo. Y es que la pasión conduce a un trabajo de alta calidad.

No solo canta en este álbum, también ha escrito parte de la música, ¿disfruta componiendo?

Realmente me gusta cuando es natural. Nunca me sentaría a la mesa con la idea de escribir una pista que pudiera convertirse en un éxito. Eso no es parte de mi esencia. Una melodía debe venir de adentro y debe salir como por arte de magia.

"Nunca me sentaría a la mesa con la idea de escribir una pista que pudiera convertirse en un éxito. Eso no es parte de mi esencia", Andrea Bocelli.

¿Le costó trabajo crear este disco en medio de las circunstancias que nos impuso la pandemia?

Creo que todo el equipo estaba muy motivado por la situación, el período, el dolor que nos rodeaba, y sobre todo, por nuestra inactividad forzada. Sin embargo, no puedo negar que nos costó mucho esfuerzo, porque, muchas veces, se pierde la energía pensando en varias problemáticas.

En este disco su voz es impecable, así que es imposible no preguntarle: ¿cómo la conserva en tan buen estado?

Hago lo que hacen todos los atletas del mundo, porque después de todo, la voz es el resultado de que muchos de nuestros músculos trabajen juntos. Por eso es importante un estilo de vida saludable, exactamente como el que deben seguir los deportistas cuando tienen que afrontar una competencia.

Ya que nos acercamos a la Navidad, ¿tiene alguna tradición en particular?

Por supuesto. Hay tradiciones que todos hemos tenido desde que éramos niños. Las mías tienen que ver con levantarse por la mañana para ir a misa y estar todos juntos para comer panettone. Podría decir que es un día en el que todos volvemos al seno de la familia. Es una celebración religiosa, pero también es un momento en el que redescubrimos la belleza de estar con nuestras familias.

4 millones de oyentes mensuales tiene el artista italiano en Spotify.

Encuentre más de PUBLIMETRO, aquí

Siga a Publimetro en Google News.