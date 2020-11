Hace algunos minutos que conoció que un participante del Desafío está desaparecido en San Andrés tras el paso del huracán.

Se trata de Rolando Brayan Edén, quien estuvo en el reality de Caracol en el 2011.

Y justamente, fue Noticias Caracol el que entrevistó a la esposa y la hija del isleño.

De acuerdo con las dos mujeres, hablaron con él unas horas antes del paso del huracán, y desde ese momento no saben nada.

"Luego llegaron unas imágenes y pues su casa ya no existe, desapareció por completo", contó Marcela Navarro, su esposa.

Y agregó que: "Completé cuatro noches sin dormir, porque, habiendo visto esas imágenes, sé que Rolando no tiene donde dormir, no tiene ropa, ni una cobija. Tengo sensación de culpa, porque yo tengo un techo, pero él no".

Participante del Desafío está desaparecido en San Andrés tras el paso del huracán

Una familia en Ibagué no sabe nada de Rolando Bryan Eden, un exparticipante de #ElDesafió que estaba resguardado en Providencia durante el paso del huracán Iota. Piden ayuda para saber algo de su paradero – https://t.co/RNdrQKe5oB pic.twitter.com/3fcZiE4Rj8 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 19, 2020

Encuentre más de PUBLIMETRO, aquí

Siga a Publimetro en Google News.