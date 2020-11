En medio de una entrevista, Juan Diego Alvira destapó su verdadera relación con su suegra... ¡Y no ha sido color rosa!

Juan Diego se convirtió en la portada de la nueva edición de la revista Vea.

Allí estuvo hablando de diversos temas, y por ejemplo, uno de ellos estuvo relacionado a su suegra.

El presentador se confesó, y aseguró que al comienzo ella no lo quería, pues no lo sentía suficiente para su hija.

Sin embargo, un viaje cambió todo, y definitivamente:

“Tenía sus prevenciones siendo novios. Yo había hecho todo lo habido y por haber y había ganado terreno, pero todavía faltaba. Hubo algo que nos ayudó mucho. Nos fuimos a pasar un puente a una finca que alquilamos, y una de las perritas de mi suegra se perdió. La buscamos y nada”.

Y agregó: “Yo la busqué y me di cuenta de que se había caído a unas matas de pringamoza, por estar detrás de unos pájaros y no se podía salir. Me metí entre las matas, quedé vuelto nada, con espinas, y la salvé. Fui el héroe. Ahí todo cambió”.

