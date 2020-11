Siete lanzamientos musicales para escuchar durante esta corta semana

Al aire – Morat

Para Morat, estar "Al aire" es estar hablando a miles de personas al mismo tiempo, y puede que muchas veces esa sea la única forma de llegar a esa persona específica que se anda buscando. En tiempos como estos que vivimos, ahora es mejor tener una opción de comunicarse a mano, bien sea a través de las nuevas tecnologías o recurriendo a medios tradicionales como la radio.

Nómada – La Banda del Bisonte

La canción expresa el sentimiento con una mirada desde el cuerpo a la realidad, un recurso metafórico, para explicar el vigor del ser humano que no tiene un lugar digno para vivir, pero tiene la fortaleza para seguir pese a las circunstancias.



Dime cómo quieres – Christian Nodal y Ángela Aguilar

El aspecto conquistador de Christian, junto a la sutileza y belleza de Ángela, se fusionan en este tema de la autoría del exitoso compositor Édgar Barrera y del propio Nodal, quienes, a través de su letra, nos cuentan la historia de los coqueteos en los que ni las flores, ni las serenatas, son suficientes para dar el “sí”.

Unicornio – Nampa Básico

Se trata del quinto álbum de estudio del artista. Esta obra incluye siete nuevos lanzamientos entre los que están: Porrito para dos, Buena y mala, Raperz, Buena energía, Amores veloces, No se vale y No me controles; y cinco de sus lanzamientos anteriores.



Llamarte – Inti y Vicente

Es una de esas canciones capaz de romper fronteras de espacio y tiempo, que conmueve e invita a llamar a esas personas especiales en la vida de cada ser humano, especialmente en estos difíciles momentos por los que atraviesa el mundo.

Es mejor decir adiós – Dlue

Un sencillo dedicado a todas esas parejas que han tenido o tienen una relación que se deteriora a causa de la costumbre, la rutina, la falta de interés, la monotonía y esos motivos que con el paso del tiempo van desgastando el sentimiento.

Cambiarlo todo – Animal Cosmic

Este EP busca entregar al oyente un sonido contundente y homogéneo, canciones sin género, bajo el concepto de Indie Tropical. Además, nace de la necesidad de experimentar con diferentes géneros musicales y juntarlos con ritmos latinos, creando una evolución en el sonido de Animal Cosmic.

Encuentre más de PUBLIMETRO, aquí

Siga a Publimetro en Google News.