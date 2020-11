Aterciopelados vuelve a los escenarios con nueva música y celebrando los 25 años de 'El dorado'

2020 fue un año donde el sector del entretenimiento se vio especialmente golpeado. Poco a poco, los escenarios han regresado en el modelo de Autoconcierto. Esta vez, el turno es para Aterciopelados, que celebrará volver a ver a sus fanáticos a pesar del distanciamiento social y hará un repaso de sus clásicos así como de las nuevas canciones.

Ha pasado un tiempo sin estar en la tarimas, ¿cómo ha sido este regreso a los escenarios?

Andrea: nosotros ahí vamos chévere porque sí hubo como unos meses al comienzo en que todo el mundo estaba en su casa y por ahí trabajábamos, pero era como, 'mándanos cosas por el compu' y tales. Ya hace unos tres meses empezamos a hacer podcasts, a hacer unos acustiquitos. Ahí empezamos a reunirnos con algunos de la banda y ya con todos hemos hecho tal vez cuatro conciertos. Pero esta es la primera vez que va a ser con gente, que es muy chévere porque aunque uno ahí le va cogiendo el ritmo a tocarle a unas cámaras y creo que uno también está muy mal acostumbrado como al aplauso y la cosa, entonces como que se acaba la canción y uno queda [en silencio]. Pero igual, también es válido porque sumercé está como mandando una energía para la gente que está en sus casas, pero ya tenerlos en frente creo que va a ser chévere pa' todos, pa la banda, porque además los de público pueden parchar dentro del carro o pueden salirse del carro y pueden ir en moto o en bici. Y va a haber sonido pa' fuera, entonces pues uno puede estar delicioso bajo las estrellas ahí bailando.

¿Y alguna vez han sentido algún tipo de temor ante la idea de contagiarse tocando en vivo?

Andrea: no, yo fresca. A mí me da más miedo el encierro y que empecemos a desconfiar todos de todos, eso me da horror, me da más miedo que lo otro. Yo no tengo muy claro todavía todo esto y me parece muy terrible el encierro y que no podamos estar juntos. Me parece muy terrible para uno, y para otras edades, ¡peor! ¿Sabes? Que les toque todo esto a cierta edad y que de pronto ya les quede esa sensación de desconfianza del otro, eso me da más angustia.

Héctor: Sí, de acuerdo. Es difícil para una nueva generación crecer con toda esta situación. Claro, cuando uno sale, yo que vivo en el campo llego a la ciudad y como que no estoy en esa misma sintonía. Llego a la ciudad y veo que las personas están tensas y a veces están distantes, pero uno no sabe si es por temor hacia ellas mismas o porque quieren estar respetuosas conmigo y de pronto no se quieren acercar. Sí, es una situación difícil y sé que hay una generación que va a crecer con esta nueva forma de ver las cosas y de relacionarse con los demás y no se sabe qué consecuencias va a tener para más adelante. En todo caso, vamos a ver qué pasa porque sigue habiendo incertidumbre y hasta el 2022 están diciendo que se sabrá cuál es la nueva normalidad real.

Andrea: a mí también me da como la impresión que como que toda la información que le llega a uno es de un tipo. Digamos, mi marido que da clases y tales y que busca más información, pues, sabe que hay otros puntos de vista científicos y de muy alto nivel que dicen que las medidas son totalmente exageradas, que lo que toca es tener cuidados más focalizados porque, okey, no nos vamos a contagiar, pero la economía, la cultura, los artistas… Es un golpe muy fuerte para muchos sectores y un empujón demasiado fuerte también para otros. Para este compu, para toda esa cosa virtual que ya es reina y señora. A mí sí me da desconfianza todo esto.

Después de tantos años tocando juntos, ¿cuál es el criterio para elegir el setlist?

Andrea: Pues es medio orgánico, ¿no? Recuerdo que al comienzo de año que estábamos planeando la gira por Estados Unidos, era con los Amigos invisibles y dijimos, 'va a haber colombianos y va a haber venezolanos', entonces por ahí nos fuimos. Montamos La culpable, como un poco de esas medio llaneras. Pero después por ejemplo hemos tenido eventos de corte feminista entonces uno dice, '¡ah, busquemos Cosita seria!' O de corte ecológico, entonces sí, el repertorio se va variando. Por ahí tenemos varias opciones para ver a qué le metemos mano en el auto concierto. Porque también hay hartas nuevas que hemos montado que no tocábamos hacía años, y luego hay otras que cada vez que sumercé las toca, permanecen y cogen fuerza, entonces tampoco es pues estar cambiando todo el tiempo sino de ir fluyendo con un orden, pero metiendo unas nuevas, sacando otras. Es orgánico.

Héctor: sí, de todos modos también el tipo de evento ahora hace que cambie la manera en que uno hace el setlist porque es muy diferente tocar a una grabación, a una cámara, que tocar un concierto en la ciudad donde sabemos que va a estar toda la gente. Me imagino que con el auto concierto haremos un nuevo experimento para ver cómo vamos a construir ese nuevo setlist.

Andrea: claro, porque cuando es hacia cámaras, ni siquiera se piensa en un bis, porque, ¿cuál bis? Se acabó y aplaudieron y usted salió, pero si no hay como esa cosa en tiempo real pues se piensan distinto las cosas. Pero sí, ahora toca pensar en que sí va a haber gente ¡Wuuu!

¿Van a incorporar más cosas de El Dorado?

Andrea: Si fuera normal la vida, yo creo que estaríamos como muy montando todo El dorado. Pero como la vida no está normal, pues estamos en otras cosas y está muy chévere también cumplir 25 años de eso y estar haciendo cosas nuevas, entonces estamos en varios proyectos. Estamos también haciendo un par de canciones cuyo tema son las violaciones. En pandemia además hicimos hartas canciones, entonces estamos pensando en otro LP que yo creo que saldrá como a comienzos del otro año. En algún momento yo creo que sí va a tocar hacer uno que sea solo de El Dorado, pero no es el momento todavía.

"En pandemia además hicimos hartas canciones, entonces estamos pensando en otro LP que yo creo que saldrá como a comienzos del otro año" –Andrea Echeverri

¿Por qué creen ustedes que El Dorado marcó de alguna forma ese gran ascenso de la banda?

Andrea: Héctor Vicente estaba en La Pestilencia y ya tenía como un recorrido y una experiencia en la independencia, digamos. Yo por el otro lado era artista, en mi familia todo el mundo cantaba. Después nos conocimos, empezamos a tocar juntos, salió un primer disco y luego salió este otro que traía ya todas esas experiencias pero también mucha fuerza y mucha cosa del comienzo de algo. Yo me acuerdo que Héctor Vicente siempre me decía como, 'no, tenemos que hacer algo distinto a todo'. Entonces él por ejemplo, la referencia que el decía era de Björk, de una banda que tenía ella que se llamaba Sugar cubes y no era 'parezcámonos a Björk', no, era como que fuera algo de nosotros y que utilizáramos las palabras nuestras, los ritmos nuestros, la imaginería nuestra porque íbamos y nos sacábamos fotos al indio amazónico, qué sé yo, era como construir algo que nos reflejara e irnos construyendo al tiempo, pues porque éramos jovencitos y estábamos ensayando y probando por dónde era la cosa. Pero yo creo que desde el comienzo ha habido honestidad y por eso 'atercios' suena a 'atercios', no se parece a nadie sino que es como un proceso aquí entre los dos que va sucediendo.

El momento de El dorado fue muy chévere, muy brillante y temporalmente también, porque estaba esta cosa del rock latino, entonces pues fuimos ahí puros parceros con café Tacuba, molotov, con Los pericos, ¿sí? Era toda una movida súper chevere, súper dinámica, lo de MTV yo creo que también fue súper clave. Era el lugar donde uno encontraba la música y esa era la cosa. En esa época también había ciertos canales que eran masivos, ahora ya nada, poco es masivo porque hay tanto por todas partes. Todo eso se sumó a que fuera un gran disco. Yo me acuerdo de estar en el carro de Héctor oyendo también el Re de Café Tacvba, esto era durante la grabación, o sea, no fue influencia para la composición pero sí para el sonido y esta cosa de sonar. Cafeta suena como Cafeta, entonces no es como 'copiémonos de Cafeta', sino sonemos como 'atercios', que tiene bolero, que tiene ranchera, que venía de mi familia, y tiene también hardcore, punk, una cantidad de cosas, algo colombiano y nuestro de verdad.

Héctor: la llegada del rock en español con ese término que mezclaba lo latino, abrió muchas posibilidades y abrió también una libertad creativa, por eso nosotros nos fuimos por ese camino de ser, de romper todas las fronteras que había en ese momento. Teníamos la libertad de experimentar con cualquier cosa que pudiéramos echar a mano, como con bolero, con salsa, con ranchera y que cada canción fuera un experimento. Que eso también fue algo que decidimos hacer y todavía hoy lo seguimos haciendo, cada canción que hacemos es una mezcla nueva y eso también lo hace más divertido para nosotros.

¿De ese disco hubo alguna canción que los sorprendiera que se convirtiera en un gran hit?

Andrea: hartísimas, pero sobre todo Bolero (falaz) y Florecita rockera. Esas son las que además siguen siendo así killers. Pero de Bolero nosotros teníamos una sensación… nosotros ensayábamos la canción y cuando nos íbamos del ensayo, en esa época ensayábamos en un bar de Héctor que se llamaba Caliman y don Pedro, que era el que cuidaba, se quedaba silbando… 'ta ta ta' y decíamos, 've, esta tiene algo pegachento' (risas).

Volviendo al presente, cuéntenme de la construcción de haters, una de sus nuevas canciones

Andrea: es diferente, pero la clave es que es líricamente muy diferente.

Héctor: yo creo que de todos modos a veces hay canciones que no se conocen tanto del repertorio de Aterciopelados, pero nosotros hemos ido incursionado con esas mezclas así un poco atrevidas y esta canción tiene eso.

Andrea: y es como ese juego con lo latino siendo nosotros nada latinos, porque somos súper rolos y pues digamos, tiesos, de alguna manera. Si uno va a ver cómo lo va a cantar un costeño, pues nada que ver. Pero ese ha sido siempre el juego con 'atercios', lanzarse a lo que sea y buscar el flow de uno y el sazón de uno, que es de montaña, que es más pa' dentro que pa' fuera. Yo creo que eso también hace que nuestro sonido tenga como esta cosa como característica, pero digamos lo que yo creo que sí es bien distinto en esa canción es la letra. Es una canción medio protesta, pero como de algo muy actual; de los celulares, de las redes, de toda esta cosa. Entonces es chévere porque creo que 'atercios' siempre ha escrito canciones de lo que está pasando. Entonces, yo quedo embarazada y escribo una canción, y yo doy teta y escribo una canción. Entonces pues en las redes me dan duro aunque después además nos dimos cuenta que no nos dan duro para nada. Porque hemos tenido conversatorios con gente a la que de verdad le dan duro, pero re duro, entonces pues por mimada será que porque me dan un poquito duro, escribo la canción. Pero también es un poco como preguntándose de todas estas tecnologías, instando a conectarse con uno mismo. No tanto con el aparato, qué sé yo. A mí me parece una canción muy chévere y muy de los tiempos, un reflejo de toda esta cosa.

"'Atercios' siempre ha escrito canciones de lo que está pasando" –Andrea Echeverri

