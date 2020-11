Hace pocos se realizó una intervención en la cara y algunos seguidores la han visto rara. Yina Calderón explicó el procedimiento que se hizo en el rostro.

La polémica influencer no deja de ser noticia. Desde hace unos meses Yina viene siendo centro de todo tipo de comentarios, todo por las diferentes cirugías estéticas que se realiza.

Intervenciones que no ha cuidado con las respectivas recomendaciones médicas, por lo que ha tenido graves quebrantos de salud.

Y aunque la cirugía de glúteos no iba nada bien, Calderón se realizó un procedimiento más, esta vez en el rostro.

Ante las contantes dudas de sus seguidores, sobre qué se realizó, la influenciadora decidió responder por medio de sus historias de Instagram.

Según detalló, solo se realizó un estiramiento facial para eliminar arrugas. Además, aseguró que aunque algunas personas dicen que le han visto la cara, todo el procedimiento salió bien.

"No me quedó la cara deformada, me quedó súper bien, tersa, ni una arruga", comentó en un video.

Yina Calderón explicó el procedimiento que se hizo en el rostro.

PARA MÁS INFORMACIÓN DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ.

Siga a Publimetro en Google News.