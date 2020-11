¿Reconocido presentador de farándula se contagió de COVID-19 a pesar de críticas por trabajar presencialmente?

View this post on Instagram

Que bellos, no hablo solo de como se ven @paulaandreabetancur @luismiguelzabaletajimenez , hablo de su bonita relación, de su excelente fórmula en el trabajo, de su generosa y dispuesta manera de ser. Me encantó verlos juntos hoy. Gracias por cuidar de mi piel y mi cabello.