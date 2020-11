"Tuve peores días": Luis Carlos Vélez dio positivo para coronavirus

Hace algunos minutos se conoció que Luis Carlos Vélez dio positivo para coronavirus.

Fue el mismo presentador quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

Lo hizo en un video en el que aseguró lo siguiente:

“Buenos días. Acabo de recibir mis resultados, como lo tenía previsto, soy positivo de coronavirus. No me siento tan mal, tuve peores días. Hoy he tenido una mejora importante, ayer también”.

Luis Carlos Vélez dio positivo para coronavirus

Cabe mencionar que hace algunos días su esposa, la presentadora Siad Char, aseguró que estaba contagiada por el virus.

Desde ese momento se sospechaba que el presentador también tuviera el Covid-19.

Por eso, en el video, Luis Carlos afirma que su esposa está bien e intentando superar este momento complicado.

