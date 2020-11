En redes sociales y por una confesión, a la hija de Jota Mario le han dado palo.

Desde la muerte del presentador colombiano muchos ojos se han puesto encima de las vidas de sus hijos y su esposa.

Justamente, hace algunos días su hija, María José, enamoró a todos con unas hermosas fotos de su boda.

Sin embargo, ahora se está llevando malos comentarios debido a una revelación.

Por eso, ella misma se anticipó a las críticas:

"Estoy segura de que mi respuesta va a ser polémica pero no, no quiero (ser mamá). Amo a los niños y soy la mejor tía de la vida, pero no están en mis planes".

Además, también dejó claro que su esposo piensa lo mismo.

