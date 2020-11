Con una foto en bikini, Lorena Meritano mostró su cuerpazo tras sufrir por el cáncer

View this post on Instagram

Tratando de desprenderme de todo eso que No Soy ni me Representa. No me etiquetes más. No soy “ la argentina”, “la actriz”, “ la alta”, la jóven”, “la flaca”, “la que estuvo enferma”, “ la ex de”, “la hija de”, “la novia de”, “ la que hizo tal cosa”. No soy lo que tengo o dejé de tener. No soy ninguno de mis logros, no soy mi oficio ni mi profesión, no soy una religión, no soy mis miedos o tus juicios. No soy lo que vos opinas de mi. No soy lo que te imaginas. No soy lo que ya fui, ni lo que seré. No me definen tus prejuicios, ni tus supuestos. Menos tus opiniones. No me definen lo que tengo y lo que no tengo. Soy eso que “no ves” con tu pretensión de ponerle un nombre o una etiqueta a todo y a todos. Soy un ser humano tratando de aprender y ser mejor persona todos los días de su vida. Soy energía en movimiento. Soy tu hermana,tu hermano Humano habitando este instante llamado Vida. Hoy nada me encasilla, me define ni me encierra. No quiero pertenecer más que al universo entero, ayer, hoy y siempre. Ya no me etiquetes. Ya no me etiqueto. Gracias. ……………#lm #LorejaMeritano #ph de un viaje a #Brasil 💚