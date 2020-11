"Sentía ganas de morirme": Greeicy fue víctima de brujería y decidió hablar del escalofriante tema en redes.

A través de su perfil de TikTok, la misma cantante reveló que sufrió muchísimo por las malas energías.

"Me estaba dando depresión lo que más amaba, estaba pretendiendo dejar lo que me hacía feliz. Esto no era normal, pero no podía evitarlo, era una cosa que me controlaba", contó.

Y agregó: "Sentía ganas de morirme, de suicidarme (…) Y al tiempo pensaba que algo me estaba pasando: 'Yo por qué pienso esto, por qué quiero renunciar a mis proyectos"".

Greeicy narró su experiencia cuando fue víctima de brujería. Parte 1 pic.twitter.com/qRb1rWG89Q — Pille pues (@PuesPille) November 9, 2020

Por eso, Greeicy decidió pedir ayuda a un consejero espiritual, quien le contó que era víctima de brujería.

"Más que por desespero, fui por curiosidad. Y me dice el nombre de la persona y no puede ser… no puede ser que me esté dando el nombre de la persona que yo creo, y además, otra persona que había trabajado hace muchos años atrás conmigo".

Greeicy narró su experiencia cuando fue víctima de brujería. Parte 3

Greeicy narró su experiencia cuando fue víctima de brujería. Parte 3 pic.twitter.com/EV0TJiFLLs — Pille pues (@PuesPille) November 9, 2020

